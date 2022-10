Foot - Mercato - PSG

Mercato : Après Mbappé, c’est la guerre ouverte entre le PSG et le Real Madrid

Publié le 14 octobre 2022 à 11h00

Axel Cornic

Les tensions semblent être à leur maxximum entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Les deux clubs semblaient assez proches, mais depuis quelques temps un gouffre s’est creusé et cela est également le cas entre les deux présidents, Nasser Al-Khelaïfi et Florentino Pérez. Forcément, cela se répercute sur le mercato…

Elle est loin la période ou Florentino Pérez et Nasser Al-Khelaïfi se complimentaient et partageaient leur haine commune pour le FC Barcelone. Désormais, ils ne devrait pas passer leurs vacances ensemble. En France comme en Espagne on parle en effet d’une véritable guerre entre le PSG et le Real Madrid, deux des plus grands clubs de la scène européenne. Et Kylian Mbappé y est pour quelque chose…

Mbappé, la goutte d’eau qui a fait déborder le vase

Ce vendredi, MARCA assure que l’épisode Mbappé est une sorte de point de non retour, dans une relation qui s’est effritée au fil de la saison dernière entre le Real Madrid et le PSG. Si le joueur a également froissé les dirigeants madrilènes, ce seraient surtout les différentes sorties satisfaites des Parisiens qui auraient irrité au sein du club madrilène.

Tout avait commencé avec la Super League

Tout n’a toutefois pas commencé avec Kylian Mbappé. MARCA rappelle en effet que le point de départ des tensions entre le PSG et le Real Madrid remonte à avril 2021 et l’annonce de la création de la Super League. Il faut dire que Florentino Pérez est avec Andrea Agnelli le véritable créateur de ce projet, qui a soulevé une énorme contestation du côté de l’UEFA, camps que défend justement Al-Khelaïfi.

Cela pourrait faire capoter une piste hivernale de Campos

Mais pourquoi cette nouvelle rivalité est-elle inquiétante ? MARCA explique qu’au sein du Real Madrid on aurait assurer qu’il est désormais inenvisageable de boucler une quelconque opération avec le PSG. Cela pourrait être le cas avec Kylian Mbappé, qui semble une nouvelle fois vouloir quitter le club, mais également avec d’autres dossiers comme Rafa marin, défenseur madrilène que Luis Campos souhaiterait recruter cet hiver.