Mercato - PSG : Nouvelle bombe sur un départ de Nasser Al-Khelaïfi

Publié le 14 octobre 2022 à 10h00 - mis à jour le 14 octobre 2022 à 10h00

Guillaume de Saint Sauveur

En dépit des dernières tendances annonçant que le Qatar aurait décidé de laisser en place Nasser Al-Khelaïfi à la présidence du PSG et ce malgré les affaires pour le moins épineuses en cours, d’autres sources affirment que Doha envisagerait finalement de s’en séparer pour faciliter l’arrivée de Zinedine Zidane.

Nasser Al-Khelaïfi au PSG, stop ou encore ? Le président du club de la capitale se trouve embarqué dans une nouvelle affaire révélée cette semaine par Mediapart et révélant que le PSG aurait payé une agence numérique chargée de mener une campagne d'influence et de dénigrement sur les réseaux sociaux entre 2018 et 2020 en ciblant notamment Kylian Mbappé. Et avec tout le contexte actuel, difficile de savoir si Al-Khelaïfi sera maintenu en place à son poste…

Informations contradictoires sur Al-Khelaïfi

De son côté, Le Parisien a été très clair ces dernières heures et assure que les hautes instances du PSG depuis Doha, au Qatar, ont décidé de maintenir en place Nasser Al-Khelaïfi à la présidence. Mais Média Foot vient contredire ces révélations dans la foulée et indique que le dirigeant serait menacé par le Qatar, qui envisage une révolution pour le moins XXL et ce dès le mois de janvier au PSG.

Zidane facilité par le départ d’Al-Khelaïfi ?

En effet, comme l’a annoncé Média Foot, le Qatar envisage déjà un retour à la charge pour Zinedine Zidane en janvier prochain afin de lui confier le poste d’entraîneur du PSG, ce qui provoquerait donc un départ de Christophe Galtier seulement six mois après sa nomination. Mais ce n’est pas tout. Le média indique également que dans l’état actuel des choses, Al-Khelaïfi serait un frein à l’arrivée de Zidane qui estime que l’actuel président du PSG est incompatible avec ses méthodes, et c’est la raison pour laquelle le Qatar serait prêt à sacrifier Al-Khelaïfi afin de faciliter sa venue. Affaire à suivre…