Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi, clash… Le coup de pression de Mbappé est validé

Publié le 14 octobre 2022 à 03h00

Guillaume de Saint Sauveur

Remonté contre la direction du PSG et plus particulièrement Nasser Al-Khelaïfi qui n’aurait tenu aucune promesse formulée à son encontre au moment de prolonger son contrat jusqu’en 2025 en mai dernier, Kylian Mbappé est soutenu dans son action par un ancien joueur parisien qui tacle sèchement le président.

Qu’elle semblent lointaines les images de Kylian Mbappé posant à côté de Nasser Al-Khelaïfi au moment d’officialiser son contrat jusqu’en 2025 avec le PSG… Et pourtant, elles datent à peine du mois de mai dernier. Seulement voilà, l’attaquant français aurait reçues de solides garanties concernant le recrutement qui n’ont pas été respectées, et à en croire les dernières révélations, il considèrerait le président Nasser Al-Khelaïfi comme étant le principale responsable de cette situation. Au point d’envisager de claquer la porte du PSG dès cet hiver.

Mercato - PSG : Le Qatar craque pour Kylian Mbappé, Neymar hallucine https://t.co/w0Fp8vLY18 pic.twitter.com/oQuHkqRwiO — le10sport (@le10sport) October 13, 2022

« Dix ans qu’il est là, que c’est le bordel »

Sur RMC Sport, l’ancien ailier emblématique du PSG Jérôme Rothen a pris la parole sur ce malaise Mbappé, et il n’a pas hésité à s’en prendre frontalement à Nasser Al-Khelaïfi : « Est-il le seul responsable ? Bien sûr que non, ce n’est pas le seul. Mais c’est le principal. Président de club, ça veut dire ce que ça veut dire. T’es là pour présider, pour garantir une bonne image de ton club, mettre de l’autorité et du respect, choses qui n’existent quasiment pas au Paris Saint-Germain, à tous les niveaux… Ça fait dix ans qu’il est là et dix ans que c’est le bordel, que ce soit en termes de joueurs ,d’entraîneurs, de directeurs sportifs… Et là ça continue », estime Rothen.

« Personne ne te respecte »