Mercato - PSG : Kylian Mbappé lâche un énorme coup de pression au Qatar

Publié le 11 octobre 2022 à 23h30

Arthur Montagne

Bien qu'il ait prolongé son contrat jusqu'en juin 2024, avec à la clé une saison supplémentaire en option, Kylian Mbappé a laissé fuiter qu'il souhaitait quitter le PSG dès le mercato d'hiver. Selon Jérôme Rothen, il s'agit d'un énorme coup de pression mis sur sa direction puisque l'attaquant français serait très agacé par sa situation.

C'est la bombe du jour. Alors que Kylian Mbappé semblait avoir mis fin aux rumeurs concernant son avenir en prolongeant son contrat en mai dernier, plusieurs médias assurent que l'attaquant français a réclamé son départ en vue du mercato d'hiver. Jérôme Rothen s'est prononcé sur cette situation et assure que l'international français a bien décidé de mettre un gros coup de pression sur le PSG.

PSG : Mbappé a-t-il raison de se plaindre des choix de Galtier ? https://t.co/FvyXwIHnYv pic.twitter.com/U5v1h659fb — le10sport (@le10sport) October 11, 2022

«Kylian a décidé d'y aller par la manière forte»

« Qu'il y ait un mal-être, ça se voit depuis le début de l'année. Il y a une incompréhension par rapport à ce qui lui a été vendu et ce qu'il se passe réellement. Certains vont dire que c'est un enfant gaté, qu'il boude trop, qu'il doit faire abstraction de ce qui lui a été vendu parce qu'on est en cours de saison et que ça suffit les caprices. Je ne dis pas que les gens ont tort, mais Kylian a décidé d'y aller par la manière forte pour montrer aux gens son mécontentement », assure-t-il au micro de RMC Sport .

«C'est un énorme coup de pression mis au club»