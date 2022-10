Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : C'est confirmé, une énorme idée de Longoria se concrétise

Publié le 14 octobre 2022 à 15h00

Thibault Morlain

En plus de vouloir renforcer l'OM et son effectif, Pablo Longoria souhaite également étoffer l'organigramme du club phocée. Et pour cela, il entend faire appel à certaines légendes. Si Basile Boli est déjà là, voilà que Longoria souhaite désormais s'entourer de Jean-Pierre Papier, actuellement entraîneur de Chartres. Et visiblement, le retour de JPP à l'OM serait en très bonne voie.

Pablo Longoria ne manque pas d'idées pour faire grandir et développer l'OM. Alors qu'il est souvent question de faire appel aux légendes du club, le président olympien a visiblement entendu ce message. Ce vendredi, L'Equipe révèle en effet que Longoria souhaiterait s'entourer de Jean-Pierre Papin, mythique attaquant de l'OM. L'idée serait de lui faire signer un contrat de 3 ans en tant que conseiller stratégique. « Il apporterait une touche marseillaise au club. Le rôle de Papin ne serait pas celui d'un ambassadeur, comme Basile Boli l'est encore actuellement, mais plutôt d'un accompagnateur dans les hautes sphères », explique-t-on dans le clan Longoria.

Papin garde le silence

La flamme va-t-elle alors se raviver entre l'OM et Jean-Pierre Papin ? La question a été posée au principal intéressé ce vendredi à la sortie de son entraînement avec le C'Chartres Football. Toutefois, comme précisé par L'Echo Républicain , Papin a préféré garder le silence à propos de cette rumeur. Interrogé sur l'OM, il n'a ni confirmé ni infirmé ce qui était dit à son sujet...

