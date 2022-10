Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Dimitri Payet justifie son grand retour à l'OM

Publié le 14 octobre 2022 à 12h10

Thibault Morlain

Parti de l'OM en 2015, Dimitri Payet est finalement revenu sur la Canebière en janvier 2017. Un transfert pour lequel Jacques-Henri Eyraud avait déboursé près de 25M€. Pourtant en pleine réussite en Premier League avec West Ham, le Réunionnais a choisi de retrouver la Canebière et le Vélodrome. Mais pourquoi ? Payet s'est expliqué.

A l'instar de Steve Mandanda ou encore Florian Thauvin, Dimitri Payet a lui aussi quitté l'OM pour mieux y revenir quelques mois plus tard. En effet, après avoir porté les couleurs du club phocéen entre 2013 et 2015, le Réunionnais était ensuite parti à West Ham. Cela n'aura duré qu'un an et demi puisqu'en janvier 2017, Payet a fait son grand retour à l'OM.

« Un choix familial »

Depuis janvier 2017, Dimitri Payet est donc à nouveau un joueur de l'OM. Et à l'occasion d'un entretien avec Prime Vidéo , le Marseillais a justifié ce choix de carrière, avouant notamment : « C'est un choix familial, sportif, mais familial ».

« Sans poser la question à ma femme, j'ai dit oui »