PSG : Galtier au cœur de l’énorme polémique Mbappé ?

Publié le 15 octobre 2022 à 12h45

Axel Cornic

Les tensions semblent se faire de plus en plus fortes autour de Kylian Mbappé, dont l’avenir fait à nouveau parler. En froid avec ses dirigeants, la star du Paris Saint-Germain serait également en désaccord avec certains grands axes du projet du club... et notamment avec Christophe Galtier, qui a remplacé Mauricio Pochettino en fin de saison dernière.

On prend les mêmes et on recommence. Alors que tout semblait être rentré dans l’ordre avec sa prolongation en mai dernier, Kylian Mbappé aurait à nouveau des envies de départ. La faute à des désaccords profonds avec les dirigeants du PSG, qui n’auraient pas respecté certaines promesses faites à Mbappé et à son entourage.

Mercato - PSG : Mbappé prêt à claquer la porte, Messi a déjà son remplaçant

Mbappé pas fan de la méthode Galtier

Les raisons seraient multiples et ce samedi, La Gazzetta dello Sport nous explique que cela concernerait également Christophe Galtier. Le quotidien n’explique pas si c’est la nomination du nouvel entraineur du PSG qui aurait contrarié Mbappé, mais explique tout de même que son approche tactique et ses méthodes de travail ne seraient vraisemblablement pas très appréciées.

