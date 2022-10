Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : En pleine polémique Mbappé, le Qatar prépare déjà sa succession

Publié le 15 octobre 2022 à 09h45

Axel Cornic

L’avenir de Kylian Mbappé fait à nouveau parler, alors qu’il a signé une prolongation jusqu’en 2025 il n’y a que quelques mois. Au sein du Paris Saint-Germain on aimerait le garder, mais on se prépare également au pire, puisque l’attaquant français et son entourage serait particulièrement agacés par des promesses non tenues et de récentes révélations importantes. Ainsi, une nouvelle piste aurait été ouverte du côté de la Serie A.

Le feuilleton Mbappé est reparti de plus belle. Alors que l’on pensait que la prolongation de mai dernier avait tout arrangé, la star française est de nouveau sur le pied de guerre, notamment à cause de plusieurs désaccords internes avec la direction du PSG.

PSG : Pochettino, Tuchel... L'incroyable constat du clan Galtier https://t.co/bCJBHdLTcK pic.twitter.com/s6oMq1p2xP — le10sport (@le10sport) October 15, 2022

Mbappé prêt à claquer la porte à tout moment ?

Récemment, L’Equipe a laissé entendre que Kylian Mbappé et son entourage étudiaient toutes les options pour se libérer du contrat signé avec le PSG et qui court jusqu’en 2025. Une résiliation aurait même été envisagée après les récentes révélations de Mediapart , mais un tel scénario reste tout de même assez compliqué pour le moment.

Lautaro Martinez, son successeur annoncé au PSG