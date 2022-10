Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos active une nouvelle piste colossale en attaque

Publié le 15 octobre 2022 à 08h45

Axel Cornic

A la recherche de renforts après un été qui a été très mouvementé, Luis Campos semble avoir trouvé une nouvelle cible pour étoffer l’attaque du Paris Saint-Germain. En Italie, on assure ce samedi que c’est Lautaro Martinez, attaquant de pointe de l’Inter et de la sélection argentine, qui serait fini dans le viseur des Parisiens.

Depuis les coups Kylian Mbappé et Neymar en 2017, puis plus récemment avec Lionel Messi, le PSG est devenu l’un des plus importants acteurs du marché des transferts. L’arrivée de Luis Campos n’a fait que confirmer cette réputation, puisque le Portugais est considéré pour être l’un des meilleurs recruteurs au monde.

Le PSG est tombé sous le charme de Lautaro Martinez

Son regard semble s’être posé sur une star de la Serie A ! Ce samedi, La Gazzetta dello Spo rt nous révèle que le PSG se serait mis sur les traces de Lautaro Martinez, attaquant de 25 ans qui évolue actuellement à l’Inter. Il est l’un des plus gros salaires de son club et son contrat court jusqu’en juin 2026.

Sa prestation face au Barça a beaucoup plus à Paris

Le célèbre quotidien italien explique que le PSG aurait pris contact tout récemment avec l’entourage de Lautaro Martinez, vraisemblablement séduit par sa prestation lors de la rencontre de Ligue des Champions face au FC Barcelone (3-3). A noter que lors de cette rencontre, il a marqué un but et délivré une passe décisive.