Mercato - PSG : Cette incroyable annonce sur l'avenir de Messi

Publié le 15 octobre 2022 à 08h15 - mis à jour le 15 octobre 2022 à 08h25

Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi n’a toujours rien acté pour sa prolongation puisqu’il préfère attendre la Coupe du monde. De quoi inquiéter Luis Campos, qui souhaite étendre l’engagement de l’Argentin. Toutefois, le conseiller sportif du PSG peut se rassurer dans ce dossier, étant donné que la tendance semble pencher en faveur des Parisiens.

Rayonnant avec le PSG cette saison, contrairement à celle passée, Lionel Messi semble revivre. Mais à l’issue de l’exercice 2022-2023, l’Argentin pourrait bien plier bagages puisqu’il arrive en fin de contrat. Pour l’instant, rien n’est acté pour sa prolongation puisque Lionel Messi veut attendre la Coupe du monde avant de discuter de son avenir. Toutefois, l’affaire semble bien engagée pour Luis Campos.

«Ça se décidera entre janvier et juin prochain»

À l’occasion de la sortie de la biographie de Lionel Messi ce jeudi, Guillem Balague a accordé un entretien au Parisien . Et le journaliste espagnol s’est montré plutôt rassurant : « Quittera-t-il le PSG en 2023 ? Grande question ! Aujourd’hui, je pense qu’il est plus proche de rester, car il se sent bien, il est heureux. Mais aucune décision ne sera prise d’ici à la Coupe du monde. Ça se décidera entre janvier et juin prochain. »

«Messi est plus proche de rester à Paris que de retourner à Barcelone»