Mercato - PSG : Incroyable coup de tonnerre pour cet indésirable de Galtier ?

Publié le 15 octobre 2022 à 07h45

Axel Cornic

Parti lors du mercato estival, Leandro Paredes a rejoint la Juventus sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Plus dans les plans du Paris Saint-Germain, le milieu argentin pourrait rapporter au total plus de 25M€… mais encore faut-il qu’à Turion on décide de le garder au-delà de cette saison.

Il a été l’une des nombreuses victimes du grand ménage opéré par Luis Campos lors du mercato estival. Poussé vers la sortie, Leandro Paredes a réussi à rebondir à la Juventus, où Massimiliano Allegri semblait le vouloir fortement. Pourtant, les choses semblent déjà s’être compromises…

Paredes pas gardé par la Juventus ?

D’après les informations de Il Corriere dello Sport , la situation actuelle de la Juventus pourrait bien impacter l’avenir de Leandro Paredes. Sans une qualification en huitième de finale de la Ligue des Champions énormément d’argent pourrait être perdu et les Bianconeri pourraient ainsi décider de ne pas lever l’option d’achat présente dans le prêt du milieu du PSG.

Le PSG pourrait perdre plus de 25M€

A noter que dans un communiqué publié par la Juventus lors de l’officialisation du prêt de Leandro Paredes, on a appris que 3M€ seront versés au PSG sur l’ensemble de la saison et l’option d’achat s’élèverait à 22,6M€. cette option pourrait être obligatoire sous certaines conditions, qui n’ont toutefois pas été divulguées pour le moment.