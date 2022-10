Foot - PSG

PSG : Avant le Mondial, Lionel Messi fait une grosse confidence sur son état

Publié le 14 octobre 2022 à 18h30

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A un peu plus d’un mois du début de la Coupe du Monde, tous les joueurs redoutent une blessure qui pourrait les priver du déplacement au Qatar. C’est notamment le cas de Lionel Messi, qui disputera probablement son dernier Mondial comme il l’a annoncé. Interrogé par la télévision argentine, la star du PSG s’est prononcée sur son état d’esprit alors que plusieurs de ses coéquipiers en sélection inquiètent sur le plan physique.

Après une première année difficile au PSG, Lionel Messi rayonne désormais avec le club de la capitale (8 buts, 8 passes décisives). Un excellent début de saison freinée par une blessure. L'ancien attaquant du FC Barcelone a senti une gêne à un mollet lors du match contre Benfica le 5 octobre dernier, plus de peur que de mal pour l’Argentin, souffrant d'une petite contracture sans gravité, l’obligeant tout de même à rater les deux matches qui ont suivi. La présence de Messi face à l’OM ce dimanche reste incertaine, puisque le septuple Ballon d’Or ne prendra aucun risque à un peu plus d’un mois du début de la Coupe du monde.

Di Maria inquiète, Dybala voit le Mondial s’éloigner

Il faut dire que l’ Albiceleste a connu quelques frayeurs ces derniers jours. Déjà en proie à plusieurs pépins physiques depuis son arrivée à la Juventus, Angel Di Maria a été victime d'une lésion de bas grade de l'ischio-jambier de la cuisse droite contre le Maccabi Haifa et sera absent une vingtaine de jours. De son côté, Paulo Dybala (AS Rome) souffre d'une blessure musculaire au quadriceps gauche qui devrait l'éloigner des terrains entre 4 à 6 semaines, de mauvais augure pour le Mondial au Qatar et un avertissement de taille pour les joueurs qui prétendent à une participation à la compétition.

Mercato - PSG : Après la Coupe du monde, Messi va faire une grande annonce https://t.co/ZlJb6OUHNM pic.twitter.com/rUClg2pMdD — le10sport (@le10sport) October 14, 2022

« Voir ces choses vous fait encore plus peur »

Interrogé sur le sujet par la presse argentine, Lionel Messi reconnaît ne pas être totalement serein. « C'est une Coupe du monde différente, car elle se joue à un moment différent des précédentes. Nous sommes si proches que chaque petite chose qui peut vous arriver peut vous laisser de côté , a déclaré Lionel Messi dans un entretien accordé à DirecTV Sports. Ce qui est arrivé à Paulo (Dybala), à Fideo (Di Maria)… A un niveau personnel, ça vous inquiète, et puis voir ces choses vous fait encore plus peur. »

« La meilleure chose à faire est d'agir normalement, de jouer comme d'habitude »