Foot - PSG

PSG : Une révolution annoncée par Christophe Galtier ?

Publié le 14 octobre 2022 à 14h30

Alors que le PSG reçoit l’OM dimanche, Christophe Galtier voit son groupe décimé avec plusieurs absences à déplorer, en particulier dans le secteur défensif. Ce qui pourrait l’obliger à revoir son système, lui qui évolue avec une défense à trois depuis le début de la saison. Interrogé sur le sujet ce vendredi, l’entraîneur parisien n’exclut aucune possibilité.

Alors que les matches s’enchaînent depuis la fin de la trêve internationale, Christophe Galtier doit faire face à une cascade de blessures. Touché à l'ischio-jambier de la cuisse gauche le 10 septembre dernier face à Brest (1-0), Presnel Kimpembe est toujours indisponible, lui qui devait être absent environ six semaines. De son côté, Nuno Mendes a rejoint l’infirmerie, lui aussi touché aux ischio-jambiers gauches contre Benfica la semaine dernière et indisponible un mois. Deux blessures auxquelles s’ajoute la suspension de Sergio Ramos.

La fin de la défense à trois ?

Alors qu’il a écopé d’un carton rouge face à Reims, Sergio Ramos a écopé de deux matches de suspension ferme plus un avec sursis. L’ancien capitaine du Real Madrid sera donc absent pour affronter l’OM dimanche, ce qui n’arrange pas Christophe Galtier, évoluant avec une défense à trois depuis le début de la saison. Avec ces nombreuses absences, l’entraîneur du PSG pourra repasser à un système à quatre défenseurs, une éventualité évoquée depuis plusieurs jours. Mais cette fois-ci, la réflexion sur le sujet est profonde comme l’a reconnu Galtier.

« Depuis le lendemain du match de Benfica on réfléchit à cela par rapport à nos joueurs »