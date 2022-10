Foot - Mercato - PSG

Mercato : Real Madrid, PSG… Tout sur la nouvelle piste défensive de Luis Campos

Publié le 14 octobre 2022 à 12h00

Axel Cornic

Luis Campos semble avoir un nouvel objectif pour le mercato hivernal, qui ouvrira ses protes le 1er janvier prochain. En Espagne on assure que le dirigeants du Paris Saint-Germain souhaiterait souffler un jeune talent au Real Madrid en la personne de Rafael Marin, défenseur central de 20 ans qui semble promis à un grand avenir.

Cet hiver, il faudra absolument recruter un défenseur central. Avec la blessure de Presnel Kimpembe et la suspension de Sergio Ramos, au PSG on fait face à un énorme problème dans ce secteur, surtout avec la défense à trois installée par Christophe Galtier. D’ici janvier Danilo Pereira et Nordi Mukiele pourront combler les trous, mais Luis Campos devra trouver une solution pour la seconde partie de saison.

Rafa Marin, le nouveau défenseur suivi par Luis Campos

Elle pourrait arriver d’Espagne et plus précisément du Real Madrid ! Ce vendredi, MARCA nous apprend que Luis Campos aurait coché le nom de Rafa Marin, défenseur central de 20 ans qui évolue actuellement à La Castilla. Son contrat se termine en 2023, mais le quotidien explique qu’il devrait finalement être prolongé d’une année supplémentaire, jusqu’en juin 2024.

Le Real Madrid devra le convaincre

Face à l’énorme concurrence en défense centrale avec Antonio Rüdiger, David Alaba ou encore Eder Militao, le jeune espagnol pourrait être tenté par une aventure à l’étranger et surtout au PSG, un club qui ne le laisserait pas insensible. Toutefois, MARCA assure que lui et son entourage donneraient la priorité au Real Madrid pour le moment.

Une clause de départ fixée à 30M€