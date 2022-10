Foot - PSG

PSG : Galtier déjà sous pression à Paris ? Il répond

Publié le 14 octobre 2022 à 16h15

Hugo Chirossel

Présent en conférence de presse ce vendredi, en marge de la rencontre face à l’OM, Christophe Galtier a été interrogé sur les polémiques qui touchent le PSG ces derniers jours. Il affirme ne pas ressentir de pression par rapport à cela, mais plus de l’agacement du fait de ne parler que d’extra sportif, et non de football.

Invaincu depuis le début de la saison, le Paris Saint-Germain a marqué un petit coup d’arrêt ces derniers temps. Le PSG reste sur trois matchs nuls consécutifs toutes compétitions confondues, avant d’accueillir l’Olympique de Marseille dimanche au Parc des Princes.

Galtier pousse un coup de gueule

L’actualité du club de la capitale a été marquée par de nombreuses affaires, notamment le feuilleton Kylian Mbappé. Présent en conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier a poussé un coup de gueule. L’entraîneur du PSG préférerait être interrogé sur le terrain, et non sur les affaires extra-sportives.

« Pour moi c’est agaçant de ne pas parler football et de mon métier »