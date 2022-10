Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Dos au mur, le Qatar fixe son prix pour Mbappé

Publié le 16 octobre 2022 à 06h00

Thomas Bourseau

Se sentant trahi par la direction du PSG qui n’aurait selon lui pas tenu ses promesses, Kylian Mbappé chercherait à quitter le club de la capitale et ce, le plus rapidement possible. De quoi pousser les hauts décideurs du Paris Saint-Germain et dont le Qatar à fixer un prix de départ.

Le 21 mai dernier, Kylian Mbappé profitait de l’ultime journée de Ligue 1 face au FC Metz (5-0) afin d’annoncer devant le public du Parc des princes sa prolongation de contrat en tant que joueur du PSG jusqu’en juin 2025. Mettant ainsi fin à un interminable feuillent qui aurait pu engendrer son départ au Real Madrid en tant qu’agent libre. Mais voilà, près de cinq mois après sa prolongation, Mbappé souhaiterait claquer la porte du PSG, estimant que les dirigeants parisiens n’ont pas tenu leurs promesses effectuées au printemps dernier.

Mbappé y voit plus clair pour sa potentielle future destination

Mais pour aller où ? D’après L’Équipe , Manchester City ne serait plus intéressé par le champion du monde tricolore et le Real Madrid serait particulièrement réticent à l’idée de revenir à la charge une quatrième fois pour l’attaquant du PSG après avoir manqué le coche à l’été 2017, en 2021 et la saison passée. Cependant, le président Florentino Pérez pourrait se laisser tenter selon le journaliste Juan José Dorado. « Florentino Pérez (ndlr le président) qui ne dirait pas non à sa venue. Mais pour ça, il va falloir qu’il bataille dur avec les supporters du Real Madrid, les socios, pour les convaincre de le faire venir ».

Le PSG demande 200M€ pour le transfert de Mbappé