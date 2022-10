Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Rencontre au sommet entre Lionel Messi et Barcelone

Publié le 16 octobre 2022 à 04h15

Thibault Morlain

Si Lionel Messi ne pense actuellement qu’à la Coupe du Monde, c’est bien son avenir qui se retrouve au centre de toutes les rumeurs. Dans sa dernière année de contrat au PSG, l’Argentin est annoncé de retour au FC Barcelone pour la saison prochaine. Et d’ici quelques jours, une rencontre risque de faire énormément parler dans ce feuilleton Messi.

Aujourd’hui au PSG, Lionel Messi est toutefois dans sa dernière année de contrat. Si Luis Campos espère le prolonger, il est possible qu’il parte libre à la fin de la saison. Une opportunité qui n’a pas échappé au FC Barcelone et à Joan Laporta, qui rêve de faire revenir Messi en Catalogne. D’ailleurs, cela pourrait prochainement s’accélérer.

« C’est mon rêve »

Ce vendredi, pour les médias du FC Barcelone, Joan Laporta en a remis une couche sur sa volonté de faire revenir Lionel Messi, lâchant : « Actuellement, c'est un joueur du PSG et je pense que cela ne servirait à personne qu'on parle de cela et nous devons le respecter. (...) Ce serait un rêve pour tous qu'il revienne ? C'est mon rêve et celui de nombreux supporters ».

