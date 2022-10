Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Tout savoir sur les débuts de Laurent Blanc à l'OL

Publié le 16 octobre 2022 à 03h30

Thibault Morlain

Ce dimanche, face à Rennes, Laurent Blanc va faire sa grande première sur le banc de l’OL en tant qu’entraîneur des Gones. Cela fait en effet maintenant quelques jours que le Cévenol a posé ses valises sur les bords du Rhône. Et avant les débuts de Blanc à l’OL, des précisions ont été données sur les premiers pas de l’ancien sélectionneur de l’équipe de France.

A l’OL, ce n’était plus possible de continuer avec Peter Bosz. Les mauvais résultats s’accumulaient et le Néerlandais a fini par être remercié. Et pour le remplacer, Jean-Michel Aulas a décidé de réaliser gros coup et d’enfin faire appel à Laurent Blanc, lui qui a souvent été annoncé du côté de l’OL. Le voilà enfin à la tête des Gones. Une nouvelle aventure pour l’ancien entraîneur du PSG qui sera forcément très attendu…

« C'est un entraîneur reconnu internationalement »

Et juste avant la grande première de Laurent Blanc avec l’OL face à Rennes, Nicolas Tagliafico s’est confié sur l’adaptation du vestiaire lyonnais à ce nouvel entraîneur. L’Argentin a alors expliqué en conférence de presse : « Cela fait peu de temps que l'on est ensemble avec le nouvel entraîneur. Il faut s'adapter aux décisions qui ont été prises. On a d'abord cherché à se connaître et maintenant on va s'adapter à ce qu'il veut en tant qu’entraîneur. (…) C'est un entraîneur reconnu internationalement. J'ai vu jouer ses équipes et je connais son passé de joueur. On doit marcher dans la même direction pour retrouver les premières places ».

