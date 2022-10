Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos sérieusement menacé par le Barça pour l’avenir de Messi ?

Publié le 15 octobre 2022 à 16h10

Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi n’a toujours pas tranché pour son avenir. Le PSG espère le conserver au moins une saison de plus. Mais de son côté, le FC Barcelone veut le rapatrier. D’ailleurs, Joan Laporta serait particulièrement attentif à l’évolution de la situation de La Pulga sur le marché.

Après son départ du Barça en 2021, Lionel Messi a eu du mal à s’acclimater à l'environnement parisien. Mais désormais, l’Argentin semble pleinement adapté à sa nouvelle vie au PSG. Toutefois, son avenir est une question qui revient régulièrement sur la table ces dernières semaines. Son contrat expire en juin prochain et il ne veut pas trancher avant la Coupe du monde. De son côté, Luis Campos veut conserver Lionel Messi au moins une saison de plus. Mais le Barça rôde encore dans les parages.

Messi sur la liste de Laporta

Comme le rapporte Mundo Deportivo , le FC Barcelone serait à l’affût sur le marché des agents libres pour se renforcer. Et parmi les joueurs que le club blaugrana convoiterait, on retrouve le nom de Lionel Messi. Joan Laporta voudrait rapatrier La Pulga , qui a quitté le Barça en 2021. D’ailleurs, un retour de l’Argentin en Catalogne serait tout à fait possible.

Un retour au Barça est possible !