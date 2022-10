Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : En privé, Xavi lâche une bombe sur Messi

Publié le 15 octobre 2022 à 09h15

Pierrick Levallet

Alors qu’il brille au PSG cette saison, Lionel Messi arrive en fin de contrat en juin prochain. Si Luis Campos souhaite le prolonger, le FC Barcelone pourrait profiter de cette opportunité pour rapatrier La Pulga à moindre coût. D’ailleurs, Xavi voudrait absolument que l’Argentin revienne en Catalogne pour l’avoir sous ses ordres.

Après une première saison mitigée dans la capitale, Lionel Messi semble avoir repris possession de ses moyens. L’Argentin est absolument brillant avec le PSG en cette première partie d’exercice. Mais le joueur de 35 ans devra bientôt trancher pour son avenir. S’il préfère attendre la Coupe du monde, Lionel Messi devra donner une réponse à Luis Campos, qui souhaite le prolonger. De son côté, le FC Barcelone fait tout son possible pour le rapatrier.

«Laporta a dit qu’il aimerait le voir quitter Paris»

Et dans un entretien accordé au Parisien , le journaliste espagnol Guillem Balague a affirmé qu’en plus de Joan Laporta, Xavi voudrait absolument le récupérer : « Un retour au Barça possible ? Oui, les financiers sont capables de faire des miracles. Le président Laporta a dit qu’il aimerait le voir quitter Paris et Xavi, lui, est prêt à tout pour l’avoir car il a compris qu’il y avait deux équipes à Barcelone : une qui joue au football avec Dembélé, Raphinha, Lewandowski, Gavi, et une plus calme, plus posée. Messi peut faire le lien entre les deux. »

