Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour oublier Mbappé, quelle star doit être recrutée ?

Publié le 15 octobre 2022 à 08h00

Thomas Bourseau

Et si c’était bientôt la fin de la collaboration entre le PSG et Kylian Mbappé ? Le champion du monde semblerait avoir des envies d’ailleurs qui pourraient pousser le Paris Saint-Germain à le remplacer. Plusieurs options se présenteraient au conseiller football Luis Campos, mais quel doit-être le choix du PSG ? C’est notre sondage du jour !

Kylian Mbappé met le feu au marché des transferts depuis quelques jours. En effet, estimant que la direction du PSG n’a pas tenu ses promesses sur le recrutement et par rapport à son statut au sein du club, Mbappé souhaiterait claquer la porte et semblerait même avoir demandé un bon de sortie comme cela a été stipulé dans la presse par différents médias en début de semaine.

Retour de flamme pour Bernardo Silva

Mais qui pourrait remplacer Kylian Mbappé s’il venait à ne pas honorer son contrat courant jusqu’en juin 2025 au PSG ? Ces derniers temps, les pistes ont été multiples si l’on en croit les tendances affichées dans les médias. le10sport.com vous révélait en exclusivité le 3 août dernier que Luis Campos rêvait de recruter Bernardo Silva qui est finalement reste à Manchester City. D’après ESPN , le dossier Silva serait toujours d’actualité au PSG.

Mercato - PSG : Le verdict final tombe pour le transfert de Kylian Mbappé https://t.co/BhGw7hv8xM pic.twitter.com/srJd8m5oJ5 — le10sport (@le10sport) October 14, 2022

L’opportunité Joao Felix ?