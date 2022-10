Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Messi... Un changement de projet radical envisagé au PSG ?

Publié le 15 octobre 2022 à 13h30

Axel Cornic

Depuis mai dernier et son énorme prolongation, Kylian Mbappe semble avoir été érigé en grand patron du Paris Saint-Germain. Pourtant, les premiers désaccords ont déjà fait surface et la star française se sentirait trahie par sa direction, notamment après les récentes révélations de Mediapart. Suffisant pour pousser le PSG à changer son fusil d’épaule ?

Le feuilleton est totalement relancé, seulement quelques mois après ce qu’on pensait être une fin heureuse. La prolongation jusqu’en 2025, accompagné du plus gros salaire de la planète football, ne semble pas avoir apaisé Kylian Mbappé. Ce dernier serait en effet remonté envers sa direction, jugée coupable de ne pas avoir respecté les promesses faites en fin de saison dernière. Forcément, l’énorme polémique soulevée par Mediapart tout récemment concernant la supposée « armée numérique » du PSG.

Mbappé prêt à tout pour quitter le PSG

L’Equipe a tout récemment révélé que le clan Mbappé serait en train d’étudier toutes les options afin de pouvoir quitter le PSG. Les relations seraient catastrophiques entre les deux parties et la star française songerait même à dénoncer le contrat signé il y a seulement quelques mois, afin de s’engager librement avec un autre club. Cette solution radicale est tout de même assez improbable pour le moment.

Lautaro Martinez, la solution parfaite

Quoi qu’il en soit, cette affaire semble faire bouger les choses au sein du PSG... et pas forcément en faveur de Kylian Mbappé ! Ce dernier a réclamé le recrutement d’un pivot, mais finalement c’est ce fameux profil qui pourrait tout simplement le remplacer. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , le PSG serait sur les traces de Lautaro Martinez de l’Inter, qui pourrait donc venir jouer aux côtés de Neymar ou de Lionel Messi et non de Mbappé.

Le nouveau PSG... de Messi ?