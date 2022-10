Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : A Doha, on a trouvé un joker pour prolonger Messi

Publié le 15 octobre 2022 à 12h15

Axel Cornic

L’avenir de Lionel Messi est un dossier sensible au sein du Paris Saint-Germain, puisque son contrat se termine dans seulement quelques mois. Dès le 1er janvier, il pourra déjà s’engager avec d’autres clubs et au Qatar on semble décidés à le convaincre de prolonger l’aventure parisienne, alors qu’en Catalogne on parle de plus en plus d’un retour au FC Barcelone.

Il n’y pas que l’avenir de Kylian Mbappé qui inquiète le PSG ! Celui de Lionel Messi est également en discussion, puisqu’il pourrait quitter libre le club en juin prochain, avec le FC Barcelone qui s’emballe déjà concernant un incroyable retour.

« Il y a beaucoup de Culés qui portent encore la chemise de Leo »

Tout récemment, Lionel Messi a reçu un nouvel appel du pied de la part de son ancien club, avec Joan Laporta. « Nous sommes très attentifs à la reconnaissance de Leo. Il y a beaucoup de Culés qui portent encore la chemise de Leo » a déclaré le président du FC Barcelone, dans des propos rapportés par Mundo Deportivo .

Le PSG voudrait offrir Lautaro Martinez à Messi