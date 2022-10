Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces terribles révélations sur le départ de Messi

Publié le 15 octobre 2022 à 11h15

Pierrick Levallet

Étincelant avec le PSG, Lionel Messi semble avoir retrouvé son niveau. Mais l’exercice dernier, l’Argentin était à la peine. Particulièrement attendu pour sa première année dans la capitale, le joueur de 35 ans a plutôt déçu. Lionel Messi n’a pas vraiment répondu aux attentes. Et cela s’explique certainement par son départ du Barça encore présent dans sa tête.

Lors de l’été 2021, un véritable coup de tonnerre a retenti sur le mercato. En fin de contrat, Lionel Messi a été contraint de quitter le FC Barcelone, son club de toujours. Lionel Messi, qui n'a pas pu s'empêcher de lâcher quelques larmes, a eu du mal à s’en remettre. Mais il semble être enfin passé à autre chose.

Mercato - PSG : Cette incroyable annonce sur l'avenir de Messi https://t.co/tdvlNCYNnL pic.twitter.com/VQ517aMb4Y — le10sport (@le10sport) October 15, 2022

Messi «brisé, effondré» après son départ du Barça

Dans un entretien pour Le Parisien , le journaliste Guillem Balague a affirmé que Lionel Messi a enfin accepté son transfert au PSG : « Est-ce qu’il a digéré son départ du Barça ? Oui. Ce n’est un secret pour personne que Messi a un faible volume émotionnel lorsqu’il est sur le terrain. Mais clairement, le fait de devoir quitter Barcelone l’a énormément affecté. Le jour de l’annonce de son départ, Xavi et Busquets ont dit l’avoir vu brisé, effondré. Il n’a pu contrôler ses émotions et a craqué. Et comme rien n’allait ce jour-là, il n’avait pas de mouchoir... »

«Ce départ, il l’a vécu comme une injustice»