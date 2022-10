Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos reçoit un énorme message pour le successeur de Messi

Publié le 15 octobre 2022 à 09h00

Amadou Diawara

Alors que Lionel Messi pourrait quitter le PSG librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin, Luis Campos envisagerait de se jeter sur João Félix pour pallier son potentiel départ. Interrogé sur la situation de son numéro 7, Diego Simeone a annoncé la couleur au conseiller football parisien.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi partira librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là. Conscient de la situation du vétéran de 35 ans, Luis Campos aurait déjà déniché son héritier. D'après le journaliste portugais Bruno Andrade, le conseiller football du PSG compterait s'attaquer à João Félix en 2023, surtout si Leo Messi vient à faire ses valises à l'été 2023. Mais qu'en pense Diego Simeone ?

«Quand João redeviendra bon à l'entraînement, il jouera»

Présent en conférence de presse ce vendredi, Diego Simeone s'est totalement lâché sur la situation de João Félix à l'Atlético de Madrid. « Je vais être très clair sur la situation, de la même manière que je l'ai été lorsque j'ai parlé à João et que je lui ai donné mon explication. Je veux gagner. Je veux gagner avec João, je veux gagner avec Correa, je veux gagner avec Cunha, je veux gagner avec Morata ou je veux gagner avec Griezmann... c'est la seule vérité » , a affirmé le coach des Colchoneros , avant d'en rajouter une couche.

«Tant qu'il est là, j'ai cette pensée»

« Au début de la saison, il a fait une très bonne pré-saison, au-delà de la blessure qu'il a eue au début. Il a très bien commencé contre la Juventus, face à Manchester... et, sur la base de ses bonnes performances, il a joué. Quand sa performance a baissé, un autre coéquipier a joué, parce que João est le même que Correa, Cunha, Morata, Griezmann... et je traite tous les joueurs de la manière dont je pense que je dois les traiter, et ce, pour obtenir le meilleur pour l'équipe, rien de plus. Quand João redeviendra bon à l'entraînement, qu'il courra quand l'équipe aura besoin de lui en match, qu'il sera impliqué sur des buts, ce qu'il fait et nous en avons besoin... il jouera » , a poursuivi Diego Simeone dans des propos rapportés par AS , avant de conclure.

