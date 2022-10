Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : L’énigmatique sortie du Barça sur Messi

Publié le 15 octobre 2022 à 06h00

Thomas Bourseau

À quelques semaines de ce qui pourrait être de son propre aveu sa dernière Coupe du monde, Lionel Messi se trouve également à quelques mois de ce qui pourrait être ses derniers moments au PSG au vu de sa situation contractuelle. Un retour au FC Barcelone est régulièrement évoqué, mais le président Joan Laporta semble avoir changé de fusil d’épaule.

Lionel Messi dispose d’un contrat au PSG qui expirera en juin prochain. Et bien qu’une option pour une année supplémentaire est incluse dans le bail, il faudrait que Messi donne son aval pour qu’elle soit activée par le Paris Saint-Germain, ce que la direction parisienne semblerait espérer. Pour autant, le FC Barcelone ouvre en grand les portes du Camp Nou pour un éventuel retour de l’international argentin.

Laporta affirmait cet été avoir l’intention de témoigner du retour de Messie au Barça

« J'aimerais que la fin de sa carrière se fasse avec le maillot du Barça et qu'il soit applaudi sur tous les terrains. C'est un souhait que j’ai. Rien n'a été discuté. Je me sens co-responsable de cette fin (en 2021). Je crois que c'est une fin provisoire et que nous ferons de cette aspiration une réalité. Du moins, c'est notre intention. » . Voici le message que le président Joan Laporta faisait passer l’été dernier. Un témoignage clair concernant sa volonté de voir Messi faire son grand retour.

« C'est un joueur du PSG et nous ne rendrions service à personne, nous devons le respecter »