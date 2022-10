Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une porte se claque au nez de Kylian Mbappé

Publié le 15 octobre 2022 à 05h45

Thomas Bourseau

Ayant prolongé son contrat à la grande surprise du Real Madrid au printemps dernier au PSG, Kylian Mbappé se serait mis à dos le président Florentino Pérez qui aurait fermé la porte à son arrivée à la Casa Blanca maintenant que Mbappé aimerait partir.

Kylian Mbappé a remis le couvercle seulement cinq mois après sa prolongation de contrat jusqu’en juin 2025 au PSG le 21 mai dernier sur la pelouse du Parc des princes devant le public parisien dans le cadre de la dernière journée de championnat. Accompagné du président Nasser Al-Khelaïfi, Mbappé se montrait engagé envers le projet sportif du PSG, mais aurait reçu des promesses de la part de la direction parisienne.

Mbappé se sentirait trahi par la direction parisienne

En effet, au cours des discussions en question, on aurait promis à Kylian Mbappé un certain recrutement estival ainsi qu’un entraîneur pour remplacer Mauricio Pochettino, à savoir Zinedine Zidane selon Relevo notamment. Cependant, Mbappé aurait été déçu des choix du PSG et aurait demandé un bon de sortie à ses dirigeants en coulisse pour, au mieux, quitter le Paris Saint-Germain lors du mercato hivernal.

Le Real Madrid ne veut plus entendre parler de Mbappé