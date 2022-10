Foot - PSG

PSG : Mbappé, Neymar... A Paris, Messi n'a aucun ami

Publié le 15 octobre 2022 à 13h10

Pierrick Levallet

Désormais pleinement adapté au PSG, Lionel Messi brille enfin sous les couleurs parisiennes. Son entente avec Neymar et Kylian Mbappé semble grandissante. Mais les relations de l’Argentin avec le vestiaire du PSG ne resteraient que professionnelles. Lionel Messi n’aurait aucun véritable ami à Paris, puisqu’ils sont tous restés à Barcelone.

Après une première saison plutôt mitigée dans la capitale, Lionel Messi semble s’être enfin adapté au PSG. L’Argentin brille enfin sous les couleurs de la formation parisienne (8 buts et 8 passes décisives en 13 matchs). Son entente avec Kylian Mbappé et surtout Neymar, ses coéquipiers en attaque, s’améliore de jour en jour. Les trois stars du PSG arrivent à se trouver beaucoup plus facilement qu’avant.

«Ses vrais amis comme Busquets sont à Barcelone»

Toutefois, Lionel Messi ne partagerait pas vraiment de relation amicale avec qui que ce soit en-dehors des terrains comme Guillem Balague l’a révélé pour Le Parisien : « Les relations de Messi avec Mbappé ? Pour ce que j’en sais, il n’a pas de vraies relations amicales à Paris. Il a de bons rapports professionnels avec Mbappé, Ramos ou Neymar, mais ses vrais amis comme Busquets sont à Barcelone. »

«Je pense qu’il comprend ce que traverse Mbappé»