Mercato : Soulagé après son transfert, Griezmann lâche un énorme message

Publié le 16 octobre 2022 à 12h30

Arthur Montagne

Depuis quelques jours, Antoine Griezmann est officiellement un joueur de l'Atlético de Madrid. Les Colchoneros ont trouvé un accord avec le FC Barcelone pour le transfert définitif de l'international français qui peut donc désormais s'exprimer sur le terrain comme en témoigne son but samedi soir qui a offert la victoire aux siens contre l'Athletic Bilbao (1-0). Un soulagement pour le natif de Mâcon.

Prêté pour deux saisons à l'Atlético de Madrid durant l'été 2021 avant de s'extraire du FC Barcelone où il était en perdition, Antoine Griezmann a connu un début de saison compliqué. Et pour cause, les Colchoneros étaient contraints de payer 40M€ au Barça si l'attaquant français répondait à différents critères de temps de jeu. Par conséquent, Diego Simeone ne titularisait jamais son attaquant qui disputait 30 minutes de tous les matches. Face à cette situation intenable, le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid ont finalement trouvé un terrain d'entente pour un transfert définitif avoisinant les 20M€. Antoine Griezmann est désormais titulaire et revit sous les couleurs madrilènes après un début de saison catastrophique.

«Je veux demander pardon»

Samedi soir, Antoine Griezmann a même offert la victoire à l'Atlético de Madrid sur la pelouse de l'Athletic Bilbao (1-0). Et après la rencontre, l'international français n'a pas pu cacher son soulagement : « Je suis très fier d'avoir pu prolonger et d'être complètement un joueur de l'Atlético. À la fin, je veux demander pardon, je sais que les gens veulent l'entendre de ma bouche : je demande pardon pour le mal que j'ai pu faire aux gens, mais le plus grand pardon que je veux demander est sur le terrain, en donnant tout pour l'équipe et avec des nuits comme celle-ci. Nous sommes sur la bonne voie, même si nous n'avons pas réussi à battre Bruges. »

