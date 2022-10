Foot - OM

OM : Avant le PSG, Alexis Sanchez prépare ses retrouvailles avec Neymar et Messi

Publié le 16 octobre 2022 à 11h30

Arnaud De Kanel

Ce dimanche soir, le PSG recevra l'OM pour le compte de la 11ème journée de Ligue 1. Ce Classique sera l'occasion des retrouvailles entre la star d mercato de l'OM Alexis Sanchez, et ses anciens coéquipiers du Barça qui font le bonheur du PSG, Neymar et Lionel Messi. Il entretenait d'ailleurs une très bonne relation avec les deux vedettes.

Avant de signer à l'OM, Alexis Sanchez est passé par le FC Barcelone où il a côtoyé les deux stars du PSG que sont Lionel Messi et Neymar. Ce dimanche, il les retrouvera sous un maillot différent puisque l'OM se déplace au Parc des Princes. Malgré la rivalité entre les deux clubs, les anciennes gloires du Barça s'entendent très bien.

«Il s'entendait bien avec Messi et Neymar»

Avant le Classique entre l'OM et le PSG, La Provence a retracé le passage d'Alexis Sanchez au Barça. Le Chilien était le coéquipier de Lionel Messi et Neymar avec qui il avait tissé des liens amicaux. « Il n'était pas plus facile ni plus difficile à gérer qu'un autre grand Joueur. Mais on n'a jamais eu le moindre problème avec lui, il s'entendait bien avec tout le monde, Neymar et Messi y compris » témoigne Sandro Rosell, ancien président du Barça.

L'amitié avec Neymar, le respect de Messi