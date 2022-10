Foot - OM

OM : Avant le Classique, le clan Guendouzi prévient le PSG

Publié le 16 octobre 2022 à 09h45

Hugo Chirossel

Prêté par Arsenal l’année passée, Mattéo Guendouzi a été définitivement transféré à l’OM en fin de saison dernière. Déjà un des joueurs les plus utilisés sous les ordres de Jorge Sampaoli, le milieu de terrain de 23 ans continue sur sa lancée avec Igor Tudor. S’il peut sembler parfois très nerveux sur le terrain, son entourage estime qu’il est juste un compétiteur.

Dès son arrivée à l’Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi s’est imposé comme un titulaire indiscutable. La saison passée, il était le deuxième joueur le plus utilisé par Jorge Sampaoli, avec 56 matchs et 4 660 minutes jouées, seul William Saliba avait fait mieux.

Une attitude qui agace parfois

Le départ de l’entraîneur argentin n’a finalement rien changé et l’international français continue sur sa lancée sous les ordres d’Igor Tudor. Parfois critiqué pour son attitude sur le terrain, Mattéo Guendouzi est juste un compétiteur d'après son cercle proche.

« C'est juste un compétiteur qui a la haine de la défaite »