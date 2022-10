Foot - OM

OM : Les Marseillais annoncent la couleur, le PSG peut trembler

Publié le 14 octobre 2022 à 03h30

Arthur Montagne

Fort de ses deux victoires de suite contre le Sporting CP en Ligue des champions, l'OM a fait le plein de confiance avant son déplacement au Parc des Princes dimanche soir pour le choc contre le PSG. Igor Tudor et Mattéo Guendouzi sont d'ailleurs très ambitieux.

L'OM semble enfin avoir mis fin à ses galères récentes en Ligue des champions. En effet, les Olympiens ont dominé coup sur coup le Sporting CP, d'abord à domicile (4-1) puis à Lisbonne (2-1). Le club phocéen est donc en course pour une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. C'est dans son contexte, après avoir fait le plein de confiance, que l'OM va se présenter au Parc des Princes dimanche pour y défier le PSG. De quoi rendre optimiste Igor Tudor.

«La confiance est élevée»

« Le rythme dans les trente dernières minutes n’était pas trop élevé et les remplaçants n’ont pas eu à puiser dans leurs réserves. On a quatre jours d’ici au prochain match, largement le temps de récupérer et de réaliser une nouvelle belle rencontre, dimanche. La confiance est élevée, l’équipe me semble dans un bon moment et dans un très bon état physique. Hier (mardi), à la veille de la rencontre, trois ou quatre joueurs sont venus me voir pour me dire : “Ne vous inquiétez pas, coach, demain, on sera au rendez-vous, on va gagner.” », lance l'entraîneur de l'OM en conférence de presse.

«On va tout faire pour gagner»