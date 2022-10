Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato : Coup de théâtre au FC Nantes, une révolution se prépare en coulisse

Publié le 14 octobre 2022 à 22h30

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Questionné sur son avenir ce jeudi, après la lourde défaite de son équipe face à Fribourg (0-4), Antoine Kombouaré a affiché un message combatif. Malgré les mauvais résultats qui s'enchaînent, le technicien garde le soutien de son vestiaire. Mais en coulisse, ses supérieurs commenceraient à penser à sa succession.

La défaite de trop pour Antoine Kombouaré ? Le FC Nantes a été lourdement battu par Fribourg en Ligue Europa ce jeudi soir et l'avenir du technicien s'écrit désormais en pointillés. 19ème en Ligue 1, les Canaris n'auront pas le droit à l'erreur face à Brest ce dimanche. Alors que les doutes sont nombreux au sujet de son futur, Kombouaré a répondu cash aux journalistes en conférence de presse.

Mercato - FC Nantes : Kombouaré lâche une grosse mise au point sur son avenir https://t.co/AleUeIrcGE pic.twitter.com/CSwYczJ9eW — le10sport (@le10sport) October 12, 2022

« J’ai envie de me battre avec mes joueurs et les supporters »

« Je joue gros chaque week-end, mais c’est le cadet de mes soucis, vraiment, je suis surtout préoccupé par mon club qui est 19e de Ligue 1. On a envie de travailler fort. Posez vos questions aux personnes concernées. J’y crois et je travaille. Est-ce que je suis assuré d’être sur le banc ? Pourquoi est-ce que vous me posez la question à moi ? Je suis sûr d’être là dimanche. J’ai envie de me battre avec mes joueurs et les supporters, c’est tous ensemble qu’on va s’en sortir. Moi je vais toujours me relever, c’est ma vie » a confié Antoine Kombouaré dans des propos rapportés par RMC Sport.

Kombouaré ne serait pas lâché par son vestiaire

Pour l'heure, la situation ne serait pas désespérée pour Kombouaré, qui garde la confiance de son vestiaire selon les informations de L'Equipe. Le technicien discuterait régulièrement avec ses cadres pour leur mettre la pression et tirer le groupe vers le haut. Une réaction est désormais attendue en championnat.

En coulisses, le FC Nantes prépare sa succession