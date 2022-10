Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Kombouaré est en danger et il le sait

Publié le 9 octobre 2022 à 05h30

Thibault Morlain

Après une saison réussie, le FC Nantes n’arrive pas à confirmer lors de cet exercice. Forcément, la pression s’accentue pour Antoine Kombouaré qui se retrouve en première ligne face aux critiques. Et par la même occasion, l’ombre d’un licenciement commence à planer. Un danger dont Kombouaré est bien au courant.

Jusqu’à quand Antoine Kombouaré restera-t-il l’entraîneur du FC Nantes ? Alors que Waldemar Kita a pour habitude de facilement se séparer de ses techniciens, la pression monte autour de l’entraîneur des Canaris étant donné que les mauvais résultats s’accumulent. Kombouaré pourrait donc ne pas s’éterniser du côté de la Beaujoire, mais ce sont les risques du métier comme l’a bien reconnu le principal intéressé.

Transferts - FC Nantes : Il l'avoue, il a recalé Kombouaré sur le mercato https://t.co/NghwzDrwGO pic.twitter.com/Z34Y4OEFRp — le10sport (@le10sport) October 7, 2022

« J’ai zéro souci »

A l’occasion d’un entretien pour Onze Mondial , Antoine Kombouaré s’est confié sur son métier d’entraîneur et les risquent qui en découlent, à savoir se faire licencier à tout moment. L’entraîneur du FC Nantes a alors expliqué : « C’est la première chose que j’ai eue en tête quand j’ai décidé de faire ce métier. C’est ma vingtième année d’entraîneur, je n’ai jamais eu à aller aux prud’hommes. J’ai accepté dès le début la règle : tu viens et à tout moment, tu peux être viré. À partir de là, j’ai zéro souci ».

« Moi, je ne suis que de passage, le poste ne m’appartient pas »