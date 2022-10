Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Il a snobé Longoria et dévoile pourquoi

Publié le 9 octobre 2022 à 05h00

Thibault Morlain

Malgré les nombreuses recrues qui ont rejoint l’OM cet été, Pablo Longoria a également rencontré certains échecs. En effet, tout le monde n’a pas voulu filer sur la Canebière et s’engager avec le club phocéen. Cela a été le cas de Sadis Abdul Samed. Cet été, s’il a bien quitté Clermont, c’était plutôt pour rejoindre le RC Lens et non l’OM, malgré le forcing de Longoria.

Cet été, il n’y a pas eu que des réussites pour Pablo Longoria et l’OM. En effet, malgré le mercato XXL réalisé par le président phocéen, il faut ajouter à cela différents échecs. Certains joueurs ont ainsi jugé bon de ne pas rejoindre l’OM, préférant signer dans d’autres clubs ou restaient où ils étaient. De son côté, Sadis Abdul Samed a lui fait le choix de snober Longoria, préférant plutôt s’engager avec le RC Lens.

OM : Scène poignante à Marseille, Payet délivre un message fort en plein match https://t.co/6pqd3P3Qc0 pic.twitter.com/WO1XgLV9Pb — le10sport (@le10sport) October 8, 2022

« Rennes, Nice et Marseille m’avaient contacté »

Sadis Abdul Samed a donc quitté Clermont pour rejoindre le RC Lens à défaut de s’engager avec l’OM. Pour quelles raisons ? Le néo-Lensois a livré les coulisses de son mercato pour les médias de la Ligue 1, expliquant alors : « Au printemps dernier, à 4-5 matchs de la fin de la saison, Franck Haise m’a contacté. Je lui ai dit que j’aimais beaucoup sa façon de faire jouer l’équipe, et que je pensais pouvoir progresser. Il m’a rappelé quand j’étais en vacances au Ghana. Je lui ai répondu que j’avais envie de venir, même si Rennes, Nice et Marseille m’avaient contacté ».

« Marseille a pourtant insisté »