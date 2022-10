Foot - Mercato - ASSE

Transferts - ASSE : Le prochain gros dossier de Batlles sur le mercato déjà identifié ?

Publié le 9 octobre 2022 à 01h00

Pierrick Levallet

Après un début de saison très décevant, l’ASSE a déjà les yeux rivés vers l’avenir. Laurent Batlles attendrait plusieurs renforts d’ici les prochains mois. Et le technicien de 47 ans aurait déjà fixé une grande priorité pour son recrutement. Dans le même temps, l’entraîneur des Verts aurait tranché au sujet de son gardien pour la saison prochaine.

Après s’être séparé de nombreux éléments importants cet été, Laurent Batlles attendait plusieurs renforts en retour. Mais l’entraîneur de l’ASSE n’a pas eu les recrues qu’il attendait tant. Le technicien de 47 ans n’a pas un effectif vraiment taillé à son image. De ce fait, il commencerait déjà à planifier quelques coups sur le mercato. Et il aurait une priorité très claire.

ASSE : Laurent Batlles tire la sonnette d'alarme https://t.co/pTaKybvs3d pic.twitter.com/mYBLGUf5h4 — le10sport (@le10sport) October 8, 2022

Batlles veut des joueurs défensifs, l’ASSE y travaille

Comme le rapporte le journaliste Mohamed Toubache-Ter sur le Space de Lagreenitude sur Twitter , Laurent Batlles attendrait plusieurs joueurs dans le secteur défensif. D’ailleurs, la direction des Verts anticiperait déjà le mercato hivernal et celui de l’été prochain. Elle travaillerait sur un joueur de couloir. Loïc Perrin, lui, plancherait beaucoup et de nombreuses réunions se tiendraient chaque semaine au sujet du mercato. En attendant, Laurent Batlles a déjà tranché dans un dossier chaud.

Batlles a déjà tranché pour Green et Dreyer