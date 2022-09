Foot - Mercato - ASSE

Transferts - ASSE : Batlles, mercato... Le recrutement de Perrin est validé

Publié le 20 septembre 2022 à 07h00 par La rédaction

Ancien recruteur de l'ASSE et agent de Romain Hamouma, David Wantier a fait le bilan du mercato effectué par le club stéphanois. Selon lui, Loïc Perrin, coordinateur sportif des Verts, a fait le bon choix en confiant les rênes de l'équipe à Laurent Batlles, ancien joueur de la formation stéphanoise.

Mathieu Cafaro, Dylan Chambost, Anthony Briançon, Lenny Pintor, Victor Lobry, Jimmy Giraudon, Benjamin Bouchouari, Mathieu Dreyer, Ibrahima Wadji, Léo Pétrot et Thomas Monconduit. Au final, ce sont onze joueurs qui ont débarqué à l'ASSE cet été. Ancien recruteur du club stéphanois et agent de Romain Hamouma, David Wantier s'est exprimé sur le recrutement de son ancienne équipe effectué par Loïc Perrin dans un entretien accordé au Progrès.

ASSE : Encore battu, Batlles sur le point de prendre une décision fracassante ? Il répond https://t.co/7vxDlC7umU pic.twitter.com/PbzlxyaJpC — le10sport (@le10sport) September 18, 2022

Wantier s'enflamme pour le recrutement de l'ASSE

« Je pense que les avis de Laurent Batlles et Loïc Perrin ont beaucoup compté. Il faut définir le recrutement par rapport à l’objectif, le budget et le nombre de joueurs que vous souhaitez avoir dans l’effectif. Cela ne sert à rien d’empiler des noms. Il doit y avoir un lien entre la cellule de recrutement et le coach. Pour connaître les profils qu’il recherche, on doit travailler en symbiose. Cela semble avoir été le cas cet été » a déclaré David Wantier.

« Ils avaient identifié leurs recrues depuis longtemps grâce à un gros travail de recherche »

Wantier a salué le recrutement effectué par Loïc Perrin, coordinateur sportif de l'ASSE : « Il y a eu un long mercato mais c’est principalement dû au fait que le club devait faire partir des joueurs pour pouvoir en recruter. Cependant, ils avaient identifié leurs recrues depuis longtemps grâce à un gros travail de recherche. Dans ce cas uniquement, le rush final du mercato a un sens ».

« Laurent Batlles doit sauver l’institution »