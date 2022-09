Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos mécontent, Mbappé pourrait lui rendre le sourire

Publié le 20 septembre 2022 à 05h00 par Thibault Morlain

Arrivé à la tête du sportif au PSG en lieu et place de Leonardo, Luis Campos était donc aux commandes du mercato cet été. Si les opérations ont été nombreuses au sein du club de la capitale, tout n'a toutefois pas été tout rose. De quoi donner quelques regrets à Luis Campos qui pourrait se consoler grâce à Kylian Mbappé. Explications.

Cet été, le PSG s'était fixé différentes missions sur le marché des transferts. Tout d'abord, il fallait dégraisser l'effectif de Christophe Galtier où les indésirables étaient nombreux. Cela a été chose faite, tout le monde est parti. En parallèle, il fallait renforcer le groupe du PSG. Au total, ce sont 6 nouveaux joueurs qui ont rejoint le club de la capitale. Mais Luis Campos voyait les choses en plus grand pour ce mercato.

Campos ne digère pas vraiment

En effet, Luis Campos avait certaines priorités sur le mercato qui n'ont pu être réalisées. Cela a notamment été le cas avec Milan Skriniar ou encore Robert Lewandowski, qui n'ont pas posé leurs valises au PSG. De quoi rester en travers de la gorge de Luis Campos. D'ailleurs, dernièrement, au moment de faire les bilans du mercato du PSG, le Portugais assurait : « Si je suis satisfait du mercato ? Non. On arrive en fin de mercato, sans l'équilibre parfait. On a une énorme qualité dans l'effectif, pas de doute. Après, au final, on n'arrive pas à la perfection. C'est toujours difficile d'avoir la perfection. Mais on travaille pour être le plus proche possible de la perfection ».

Mbappé, la solution