OM : Un dossier XXL confirmé pour le mercato de Longoria

Publié le 20 septembre 2022 à 02h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Prêté avec succès à l’OM la saison passée, William Saliba est revenu plus fort à Arsenal alors que Pablo Longoria a longtemps tenté de le conserver au sein du club marseillais. Des contacts ont même été noués directement avec l’agent de Saliba, mais cela n’a pas suffi pour l’OM.

En 2019, Arsenal n’avait pas hésité à mettre 30M€ sur la table pour déloger William Saliba de l’ASSE alors que le jeune défenseur central était considéré comme un simple espoir du football français. Finalement, faute de temps de jeu avec les Gunners , Saliba a enchainé deux prêts en Ligue 1 pour aller acquérir de l’expérience, à l’OGC Nice mais surtout à l’OM la saison passée où il a vraiment explosé.

L’OM a voulu garder Saliba

Comme l’a révélé le journaliste italien Luca Bendoni, proche de Gianluca Di Marzio, l’OM avait bel et bien tenté de conserver William Saliba cet été en approchant directement son agent pour conclure le deal. Mais en vain, puisque Saliba était déterminé à retourner à Arsenal.

