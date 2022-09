Foot - Mercato - ASSE

ASSE : Loïc Perrin face à un échec sur le mercato

Publié le 9 septembre 2022 à 13h10 par Guillaume de Saint Sauveur

Poussé vers la sortie par l’ASSE tout au long du mercato estival, Saidou Sow n’entrait plus dans les plans de Laurent Batlles, et Reims s’est manifesté pour récupérer le jeune défenseur central des Verts. Mais ce dossier n’a finalement pas abouti à cause d’une question portant sur l’option d’achat.

Reléguée en Ligue 2 au terme de l’exercice 2021-2022, l’ASSE a donc vécu un mercato estival très agité en poussant un certain nombre de joueurs vers la sortie afin d’alléger sa masse salariale. C’est notamment le cas de Saidou Sow (20 ans), jeune défenseur international guinéen formé dans le Forez.

Reims était sur le coup

But Football Club revient sur les coulisses du départ avorté de Saidou Sow, poussé vers la sortie par l’ASSE cet été. Reims était sur le coup en toute fin de mercato estival et souhaitait obtenir le prêt du jeune défenseur central, mais les discussions n’ont pas pu être concrétisées par un accord.

L’ASSE ne voulait pas d’option d’achat

En effet, l’ASSE a refusé d’inclure une option d’achat dans le deal avec Reims, ce qui a donc fini par faire capoter le départ en prêt de Saidou Sow qui est finalement resté dans le Forez cette saison.