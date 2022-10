Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Sur le mercato, Campos a voulu faire un beau cadeau à Mbappé

Publié le 16 octobre 2022 à 12h20

Arnaud De Kanel

Pour son premier mercato avec le PSG, Luis Campos voulait frapper fort en s'offrant un attaquant de pointe. De plus, cela aurait fait plaisir à un certain Kylian Mbappé, qui désirait graviter autour d'un attaquant avec un profil de pivot. Mais le conseiller sportif portugais a essuyé le refus de nombreux numéros 9.

Les attaquants sont souvent les recrues phares des clubs lors des mercato. Au PSG, Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé sont déjà en place alors la tâche s'annonçait compliquée pour faire mieux. Mais Luis Campos nourrissait de grandes ambitions et a souhaité frapper fort en recrutant un attaquant de pointe.

Lewandowski, l'échec majeur de Campos

Luis Campos avait ouvert le dossier Robert Lewandowski. De fait, il avait enfin les moyens à sa disposition pour l'attitrer au PSG. Mais l'attaquant polonais rêvait d'évoluer sous les couleurs du FC Barcelone et a décidé de rejoindre la Catalogne. Ce n'est pas le seul échec de Campos sur le mercato.

Les numéros 9 qui ont échappé à Campos