Mercato - PSG : Campos doit-il préparer l’après-Messi ?

Publié le 16 octobre 2022 à 08h00

La rédaction

Le PSG pourrait être contraint de trouver un remplaçant à Lionel Messi d’ici la fin de la saison. En effet, le contrat du septuple Ballon d’or arrivera à expiration en juin prochain et à l’instant T, rien ne laisse présager une prolongation de contrat de l’Argentin. Conseiller football du Paris Saint-Germain, Luis Campos doit-il préparer la suite ? C’est notre sondage du jour !

Au cours d’un entretien accordé à RMC Sport en septembre dernier, Luis Campos ne cachait pas sa volonté première en ce qui concerne le feuilleton Lionel Messi. Contractuellement lié au PSG jusqu’en juin 2025, le conseiller football du club de la capitale affirmait vouloir collaborer avec Messi jusqu’à ladite date et ce, bien que le contrat de l’Argentin prendra fin à l’issue de la saison.

« Ça se décidera entre janvier et juin prochain »

Certes, une clause figure dans le contrat en question permettant de rallonger le bail d’une année supplémentaire. Cependant, il faudrait que les deux parties soient partantes pour lever l’option en question. Et à l’instant T, Messi refuserait de trancher sur la question de son avenir. Journaliste pour CBS Sports et biographe de Lionel Messi, Guillem Balague a fait passer le message suivant sur la situation au Parisien . « Quittera-t-il le PSG en 2023 ? Grande question ! Aujourd’hui, je pense qu’il est plus proche de rester, car il se sent bien, il est heureux. Mais aucune décision ne sera prise d’ici à la Coupe du monde. Ça se décidera entre janvier et juin prochain. (…) Mais si vous me demandez mon sentiment - et ce n’est qu’un sentiment, pour le moment, Messi est plus proche de rester à Paris que de retourner à Barcelone ou de partir à Miami ».

Ronaldo, Haaland, Lautaro… qui pour remplacer Messi ?

Mais Luis Campos devrait-il se permettre d’attendre de connaître la décision de Lionel Messi avant de se trancher pour le mercato prochain ? À l’instant T, il semblerait que le conseiller football du PSG ait déjà activé plusieurs pistes sur le marché telles que Joao Felix, Dusan Vlahovic, Lautaro Martinez, Rafael Leao ou encore Marcus Rashford. Les gros noms que sont Cristiano Ronaldo et Erling Braut Haaland ne seraient d’ailleurs pas à écarter.