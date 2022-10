Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça ne va rien lâcher pour le grand retour de Messi

Publié le 15 octobre 2022 à 14h00

Pierrick Levallet

Ayant quitté le FC Barcelone en 2021, Lionel Messi semble avoir enfin digéré son transfert. L’Argentin excelle avec le PSG en cette première partie de saison. Mais alors que le joueur de 35 ans est dans la dernière année de son contrat, le Barça n’aurait clairement pas exclu l’idée d’un retour de Lionel Messi.

À l’été 2021, un énorme coup de tonnerre a retenti sur le marché des transferts. Alors qu’on ne pensait jamais voir Lionel Messi évoluer sous d’autres couleurs que le FC Barcelone, ce dernier a rejoint le PSG une fois son contrat avec le club culé expiré. Toutefois, l’Argentin n’a pas vraiment bien vécu son départ. Le joueur de 35 ans avait notamment laisser place aux émotions lors de ses adieux au FC Barcelone. Cette décision l’a énormément touché. Mais il semble être passé à autre chose désormais.

«Le fait de devoir quitter Barcelone l’a énormément affecté»

Dans un entretien pour Le Parisien , le journaliste espagnol Guillem Balague a révélé que Lionel Messi avait enfin digéré son départ du FC Barcelone : « Est-ce qu’il a digéré son départ du Barça ? Oui. Ce n’est un secret pour personne que Messi a un faible volume émotionnel lorsqu’il est sur le terrain. Mais clairement, le fait de devoir quitter Barcelone l’a énormément affecté. Le jour de l’annonce de son départ, Xavi et Busquets ont dit l’avoir vu brisé, effondré. Il n’a pu contrôler ses émotions et a craqué. Et comme rien n’allait ce jour-là, il n’avait pas de mouchoir... Ça explique en partie la façon dont il a traversé la saison dernière. Ce départ, il l’a vécu comme une injustice. Aujourd’hui, il est concentré sur sa saison au PSG et sur la Coupe du monde. »

