Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos reçoit une réponse à 350M€ pour ce transfert

Publié le 15 octobre 2022 à 13h15

Hugo Chirossel

Recruté il y a maintenant trois ans en provenance de Benfica contre 126M€, João Félix serait décidé à quitter l’Atlético de Madrid. L’international portugais ne supporterait plus sa situation à Madrid et ne voudrait plus évoluer sous les ordres de Diego Simeone. Mais les Colchoneros ne sont pas vendeurs et ne compteraient pas s’en séparer, à moins qu’un club ne lève son option d’achat fixée à 350M€.

Toujours à la recherche de bons coups à réaliser sur le marché des transferts, Luis Campos aurait une nouvelle piste en tête. En effet, Bruno Andrade, journaliste d’ UOL Esporte et de CNN Portugal indiquait vendredi que le conseiller sportif du PSG s’intéresserait à João Félix.

Mercato - PSG : Campos reçoit un énorme message pour le successeur de Messi https://t.co/mUjiTlvJWQ pic.twitter.com/65Hoj67o0q — le10sport (@le10sport) October 15, 2022

João Félix veut quitter l’Atlético

Sous contrat jusqu’en 2026 avec l’Atlético de Madrid, l’international portugais ne supporterait plus sa situation chez les Colchoneros , d’après les informations d’ A Bola . Il voudrait s’en aller dès le mois de janvier, un souhait déjà formulé en fin de saison dernière.

Une clause libératoire de 350M€