Transferts - PSG : João Félix a pris une décision fracassante pour le mercato

Publié le 15 octobre 2022 à 07h10

Amadou Diawara

Selon la presse portugaise, le PSG compterait se jeter sur João Félix en 2023. Et cela tombe plutôt bien puisque l'attaquant portugais voudrait quitter l'Atlético de Madrid. En effet, João Félix serait déterminé à changer de club dès cet hiver pour ne plus évoluer sous la houlette de Diego Simeone.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi va partir librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là. Conscient de la situation, Luis Campos aurait déjà prévu le coup en cas de départ de son numéro 30.

João Félix souhaite quitter l'Atlético dès janvier

D'après Bruno Andrade - journaliste d' UOL Esporte et de CNN Portugal , entre autres - le conseiller football du PSG compterait se jeter sur João Félix en 2023, surtout si Lionel Messi fait ses valises et part à la fin de son bail. Mais quelle est la position de l'attaquant portugais de l'Atlético de Madrid ?

João Félix ne veut plus cohabiter avec Diego Simeone