Mercato : PSG, Barcelone... Campos peut souffler pour l’avenir de Messi

Publié le 15 octobre 2022 à 12h30

Pierrick Levallet

Enfin en pleine possession de ses moyens, Lionel Messi brille au PSG en cette première partie de saison. Toutefois, la question de son avenir n’est pas encore résolue puisqu’il n’a encore pris aucune décision alors que son contrat expire en juin prochain. Néanmoins, Luis Campos et le PSG auraient de bien meilleures chances que ses concurrents pour Lionel Messi.

Alors qu’il n’avait pas su se mettre en avant la saison dernière, Lionel Messi a l’air enfin épanoui au PSG. L’attaquant argentin brille sous les ordres de Christophe Galtier (8 buts et 8 passes décisives en 13 matchs). Toutefois, son avenir n’est pas encore certain de s’écrire au PSG. Lionel Messi arrive en fin de contrat, et Luis Campos fait tout son possible pour le prolonger. Néanmoins, La Pulga ne devrait prendre aucune décision avant la Coupe du monde, ne voulant être distrait par rien avant son potentiel dernier Mondial de sa carrière.

«Je pense qu’il est plus proche de rester»

Toutefois, le journaliste espagnol Guillem Balague affirme dans un entretien pour Le Parisien que le PSG aurait plus de chances de conserver Lionel Messi que le FC Barcelone de le rapatrier ou l’Inter Miami de le recruter : « Quittera-t-il le PSG en 2023 ? Grande question ! Aujourd’hui, je pense qu’il est plus proche de rester, car il se sent bien, il est heureux. Mais aucune décision ne sera prise d’ici à la Coupe du monde. Ça se décidera entre janvier et juin prochain. Il a un contrat de deux ans plus un en option. Mais cette option doit être validée par les deux parties. Et s’il souhaite rester après 2023, un nouveau contrat devra être négocié. Mais si vous me demandez mon sentiment - et ce n’est qu’un sentiment -, pour le moment, Messi est plus proche de rester à Paris que de retourner à Barcelone ou de partir à Miami. »

Messi «heureux comme il ne l’a jamais été» au PSG

Une décision qui pourrait être prise en fonction de son moral. Et Guillem Balague affirme que Lionel Messi est « heureux comme il ne l’a jamais été » au PSG. « Les choses se passent bien sur le terrain, l’équipe s’est adaptée à lui, ou plutôt il a la main sur le jeu. Tous les coachs qui l’ont entraîné depuis l’âge de 11 ans disent la même chose : Leo a besoin d’être heureux pour développer son meilleur football. C’est exactement ce qui arrive aujourd’hui. Il sent une certaine forme de liberté dans ce qu’il peut faire » a-t-il poursuivi.

