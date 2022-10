Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Messi… Le Barça prend une grande décision

Publié le 16 octobre 2022 à 18h45

Thomas Bourseau

Ces dernières heures, le feuilleton Kylian Mbappé anime le marché des transferts, lui qui souhaitait quitter le plus tôt possible le PSG. Le FC Barcelone formulerait un intérêt pour le champion du monde tricolore, mais prioriserait le dossier Lionel Messi.

Lionel Messi et Kylian Mbappé pourraient avoir leurs destins liés. Dernièrement, L’Équipe a fait savoir que le comité de direction du PSG refuserait d’à la fois perdre le septuple Ballon d’or à l’issue de la saison, soit au moment de l’expiration de son contrat et dans la foulée Mbappé par le biais d’un transfert.

Mbappé veut quitter le PSG

Certes, Kylian Mbappé cultiverait le désir de plier bagage le plus tôt possible d’après divers médias dont le journaliste Fabrizio Romano. Cependant, Lionel Messi serait bel et bien décisionnaire de l’avenir de Kylian Mbappé. Du moins pour une destination.

Le Barça intéressé par Mbappé, mais Messi est prioritaire