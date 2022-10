Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre, Messi a pris sa décision pour son avenir

Publié le 16 octobre 2022 à 12h15 - mis à jour le 16 octobre 2022 à 12h16

Arthur Montagne

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi est déjà au cœur de nombreuses rumeurs pour son avenir, d'autant plus qu'il est revenu à son meilleur niveau. Mais visiblement, l'Argentin aurait décidé de ne pas prolonger son bail au PSG. Un départ libre semble prendre forme.

A l'image de Kylian Mbappé, qui aurait réclamé son départ du PSG le plus rapidement possible, Lionel Messi est également au cœur des interrogations pour son avenir. Et pour cause, le contrat de l'international argentin s'achève en juin prochain et alors qu'il est de retour à son meilleur niveau, plusieurs options s'offrent à lui pour la saison prochaine.

Mercato - PSG : Messi reçoit un gros appel du pied au Barça https://t.co/AbVaecR79a pic.twitter.com/QwpDjBN32G — le10sport (@le10sport) October 15, 2022

Messi ne prolongera pas au PSG

Toutefois, selon les informations de Media Foot , Lionel Messi aurait pris une première décision radicale : il ne prolongera pas au PSG. Bien qu'il semble plus heureux que jamais à Paris, après une première saison plus que poussive, l'Argentin souhaiterait partir, considérant que le club de la capitale n'est pas en mesure de rivaliser avec les géants européens à cause de certaines carences en interne.

Quelles options pour Messi ?