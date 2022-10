Foot - PSG

PSG : Galtier lance une révolution, Mbappé n'est pas convaincu

Publié le 17 octobre 2022 à 17h00

Arthur Montagne

A l'occasion de la réception de l'OM dimanche soir, Christophe Galtier a changé de système afin, notamment, de laisser plus de liberté à Kylian Mbappé sur le front de l'attaque du PSG et qu'il ne se contente plus d'un rôle de pivot. Néanmoins, l'international français n'est pas encore pleinement convaincu.

Cet été, le PSG a tout fait afin de recruter un grand numéro 9 autour duquel Kylian Mbappé pourrait tourner afin de bénéficier de plus de liberté. Mais cet attaquant n'est jamais arrivé, ce qui a contraint l'ancien Monégasque a joué contre-nature. Un rôle duquel il s'était plaint lors du précédent rassemblement de l'équipe de France. « J'ai beaucoup plus de liberté ici (en sélection). Le coach sait qu'il y a un numéro 9 comme Oliv' (Giroud) qui occupe les défenses et moi je peux me balader et aller dans l'espace. À Paris, c'est différent, il n'y a pas ça. On me demande de faire le pivot, c'est différent », confiait-il avant d'en rajouter une couche quelques jours plus tard avec le désormais célèbre # PivotGang .

Galtier change de système

Bien conscient de cette situation, Christophe Galtier a décidé de changer ses plans tactiques à l'occasion de la venue de l'OM au Parc des Princes dimanche soir. Ainsi, l'entraîneur du PSG a délaissé son 3-4-1-2 afin d'opter pour un 4-3-1-2 censé mettre Kylian Mbappé dans de meilleures conditions. Lionel Messi et Neymar sont encore plus proches pour le servir, tandis que l'arrivée de Fabian Ruiz dans le cœur du jeu doit également lui permettre d'être plus rapidement trouvé dans la profondeur. « Kylian n’est pas un pivot », assurait même Christophe Galtier, justifiant son changement de système. Mais visiblement, l'international français n'est pas encore pleinement satisfait.

Mbappé essaie de «s'adapter»