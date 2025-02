80M€ : Le PSG a recruté son «guide» !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé au PSG durant l’été 2023, Gonçalo Ramos a connu des blessures depuis sa signature, mais s’est régulièrement montré décisif avec Paris. Acheté 80M€ (bonus compris), l’avant-centre portugais représente un véritable leader au sein de l’équipe des remplaçants de Luis Enrique, qui a encore rappelé son importance au sein des Rouge et Bleu.

Contrairement à la saison précédente, Luis Enrique semble avoir trouvé sa formule au PSG. Les matchs s’enchaînent pour le club parisien, dont les compositions de départ ne bougent plus autant. En attaque, le trio composé de Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, et Bradley Barcola est quasiment inamovible sur les grands rendez-vous. Au milieu de terrain, en l’absence de Warren Zaïre-Emery, Joao Neves, Fabian Ruiz, et Vitinha ont les faveurs de l’entraîneur espagnol.

« Même quand il ne joue pas, il est important »

Enfin, Nuno Mendes, Willian Pacho, Marquinhos, et Achraf Hakimi représentent une défense à quatre très compétitive. Cependant, au PSG, Luis Enrique souhaite également s’appuyer sur un banc solide. Des remplaçants faisant la différence, à l’image de Gonçalo Ramos. « Même quand il ne joue pas, il est important parce qu’il a un super état d’esprit, il est au service de l’équipe, rappelait récemment Luis Enrique. Il a un ratio but-minutes jouées exceptionnel. J’espère qu’il pourra continuer comme ça et l’améliorer. Je suis enchanté d’avoir un joueur comme Gonçalo Ramos dans mon équipe. »

Ramos, un guide pour les remplaçants du PSG

Recruté contre 80M€ (en prenant en compte les bonus), l’attaquant portugais a jonglé avec la malchance. Fortement diminué lors de l’hiver 2023, le numéro 9 parisien s’est fracturé la cheville dès le premier match de la saison au Havre. Pourtant, depuis son retour, Ramos se distingue. Encore auteur d’un superbe geste face à l’OL ce week-end, le joueur de 23 ans représente un guide pour la « deuxième équipe » du PSG révèle le Parisien ce mardi. Avec le Portugais, Luis Enrique dispose donc d’une arme complète, que ce dernier semble bon d’utiliser en fin de rencontre, lorsque l’adversaire commence à fatiguer.